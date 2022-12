'படுபாதகம்' 9 சிறுமிகள்.. மகள் உள்பட 20 பேரை மனைவியாக்கிய கொடூரம்.. இதுல இவரு மத போதகர் வேற

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் தனது சொந்த மகள் உள்பட 20 பெண்களை மத போதகர் திருமணம் செய்த அதிர்ச்சிகர சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் 9 பேர் 15 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் என்பதுதான் கொடுமையிலும் கொடுமை.

வெளிநாடுகளில் சில வினோத சம்பவங்கள் நடப்பது போல, நெஞ்சை உறைய வைக்கும் அதிர்ச்சிகர சம்பவங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

சைக்கோக்கள் போல நடந்து கொள்ளும் சில கொடூர நபர்கள் தொடர் கொலைகளில் ஈடுபடுவது பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுவது என மனித சமூகத்தையே வெட்கப்பட வைக்கும் மிருகத்தனமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.

நாட்டை உலுக்கிய டெல்லி ஷ்ரத்தா கொலை.. கோவையிலும் மதமாற்ற காதலா? மத வெறி வதந்தி என எச்சரித்த போலீஸ்

English summary

A shocking incident has taken place in America where a religious preacher married 20 women including his own daughter. The worst thing is that 9 of them are girls under the age of 15.