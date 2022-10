சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்.. குலுங்கியது " பனாமா".. ரிக்டர் அளவில் 6.7 ஆக பதிவு.. அச்சத்தில் மக்கள்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான பனாமாவில் பல்வேறு இடங்களில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் கட்டிடங்கள், வீடுகள் குலுங்கின. இது ரிக்டர் அளவில் 6.7 ஆக பதிவாகியது.

மத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான பனாமாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 6.7 ஆக பதிவாகியுள்ளது. சக்தி வாய்ந்த இந்த நிலநடுக்கத்தால் பனாமா நாட்டின் மேற்கு பகுதியில் நகரங்கள் குலுங்கின. இதனால் அச்சமடைந்த மக்கள் வீடுகள் மற்றும் குடியிருப்புகளை விட்டு வெளியேறினர்.

பனாமாவின் ஹெர்ரேரா, போகஸ் டெல் டோரோ, வெராகுவாஸ் உள்ளிட்ட மாகாணங்களிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக பனாமா அரசு தெரிவித்துள்ளது. நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையமும் உறுதி செய்துள்ளது.

6.2 மைல் ஆழத்தில் மையம் கொண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. நிலநடுக்கத்தால் சேதம் எதுவும் ஏற்பட்டதா? என்ற தகவல் எதுவும் இல்லை.

English summary

Buildings and houses were shaken by a powerful earthquake in various places in Panama, one of the African countries. It was recorded as 6.7 on the Richter scale.