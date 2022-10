உஷ்.. உஷ்.. அங்க என்ன நெளியுது.. நடுவானில் பறந்த விமானத்தில் பயணிகள் அலறல்.. பதற்றம்! ஒரே பரபரப்பு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நடுவானில் பறந்த விமானத்தில் அழையா விருந்தாளியாக வந்த பாம்புவை பார்த்து பயணிகள் பதற்றமடைந்து அலறிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. விமான ஊழியர்களின் சாதுர்ய செயல்பட்டால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

அமெரிக்காவின் புளோரிடா தம்பா நகரில் இருந்து நியூ ஜெர்சிக்கு யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் 2038 எனும் விமானம் புறப்பட்டு சென்றது. விமானத்தில் ஏராளமான பயணிகள் பயணித்தனர்.

விமானம் வானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது. இந்த விமானம் நியூஜெர்சியில் உள்ள நெவார்க் லிபர்ட்டி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இறங்க தயாரானது.

English summary

The incident of passengers screaming at the sight of a snake that came as an uninvited guest on a mid-air flight in the United States caused a great stir.