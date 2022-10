‛‛கோலாகலம்’’.. அமெரிக்காவில் தமிழ் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிய தீபாவளி.. பாரம்பரிய உடையில் அசத்தல்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் தமிழ் குடும்பத்தினர் ஒன்றிணைந்து இசை நிகழ்ச்சியுடன் பாரம்பரிய முறைப்படி தீபாவளி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். மேலும் உணவுகள், இனிப்புகளை பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

இந்தியாவை போல் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்கள், இந்தியர்கள் அனைவரும் ஆண்டுதோறும் தீபாவளி கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு கடந்த 24ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது.

புத்தாடை அணிந்து பொதுமக்கள் தீபாவளி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். குறிப்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவில தீபாவளி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

வெறும் 4 நாள்.. குஜராத்தில் அறுந்த கேபிள் பாலத்தால் 32 பேர் பலி.. விபத்து நடந்தது எப்படி? ஷாக் தகவல்

English summary

Tamil families living in the US got together and celebrated Diwali in a traditional way with a musical performance. They also shared food and sweets and expressed their happiness.