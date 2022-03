எலான் மஸ்க் வீட்டில் குவா குவா.. மகளின் பேரை கூட இப்படியா வைப்பார்.. ட்விட்டர் சென்சேசனல் ட்ரெண்ட்

Washington

வாஷிங்டன் : ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலான் மஸ்க் மற்றும் இசைக்கலைஞரான அவருடைய மனைவி கிரீம்ஸுக்கும் டிசம்பர் மாதத்தில் இரண்டாவது பெண் குழந்தை பிறந்துள்ள நிலையில், இதுவரை தம்பதியினர் தகவலை வெளியிடாமல் இருந்தனர். இந்நிலையில் எலான் மஸ்க்கின் குழந்தையின் பெயர் தற்போது ட்விட்டரில் வைரலாகி வருகிறது.

உலகின் பெரும் பணக்காரர்கள் ஒருவரும் டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபருமான எலான் மஸ்க் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தனது பார்வையைத் திருப்பியுள்ளார். இணைய சேவையை வழங்கும் செயற்கைக்கோள்களை செலுத்துவது மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட்டுகள் ஆராய்ச்சியில் அவர் தொடர்ந்து தனது கவனத்தை செலுத்தி வருகிறார்.

பலமுறை தோல்வி கண்டாலும் தற்போது மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட் சோதனையில் எலான் மஸ்க் வெற்றி பெற்று வருகிறார். அவரது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ஸ்டார்லிங்க் நெட்வொர்க் மூலம் இதுவரை நூற்றுக்கணக்கான செயற்கைகோள்களை ஏவியுள்ளது. இன்னும் பல செயற்கைகோள்களையும் விண்ணில் ஏவத் தயாராக உள்ளது.

ரஷ்யாவால் வந்த ஆபத்து! சீக்கிரம் ரெடியாகுங்க! கடைசியில் எலான் மஸ்க்கையே இப்படி சொல்ல வச்சிட்டாங்களே!

