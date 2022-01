கொரோனாவால் குழந்தைகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுறாங்கலாம்.. எச்சரிக்கை விடுக்கும் மருத்துவ நிபுணர்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன்: கொரோனா பாதிப்பு அமெரிக்காவை ஆட்டிப் படைத்து வரும் நிலையில் அங்கு குழந்தைகள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு வரும் விகிதம் அதிகரித்துள்ளது மருத்துவ நிபுணர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகை கொரோனா ஆட்டிப்படைத்து வரும் நிலையில், அமெரிக்காவில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர். உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் கோரதாண்டவம் அதிகரித்து உச்சபட்ச பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அரசியல், பொருளாதாரம், சுகாதார கட்டமைப்புகளை அசைத்துப் பார்த்த கொரோனா ஓமிக்ரான் எனும் திரிபாக மாறி அச்சுறுத்தலை அதிகரித்துள்ளது.

வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக தடுப்பூசியோடு பூஸ்டர் செலுத்தியவர்களுக்கும் கொரோனா மற்றும் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு வருகிறது. நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வரும் பாதிப்பு காரணமாக அந்நாட்டில் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் நேற்று மட்டும் 1.68 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா.. ஆனாலும் ஒரு ஆறுதல் தகவல் என்ன தெரியுமா?

English summary

The increase in the number of children being admitted to US hospitals due to corona infection has come as a shock to medical professionals