''கொரோனா தொடக்கத்தில்.. இந்தியா செய்த உதவியை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம்''.. அமெரிக்கா நெகிழ்ச்சி!

Washington

வாஷிங்டன்: கொரோனா தொடக்க காலத்தில் இந்தியா செய்த உதவியை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம் என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் 5 நாள் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ஜோ பைடன் பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்திய அமைச்சர் ஒருவர் அமெரிக்காவுக்கு மேற்கொண்ட முதல் பயணம் இதுவாகும்.

முதல் நாளில் அமெரிக்காவில் முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் மெக்மாஸ்டருடன் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

The United States has said it will never forget the assistance rendered by India in the early days of Corona