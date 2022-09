'மீண்டும் மிரட்டும் காலரா'.. உலக அளவில் பாதிப்பு அதிகரிப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு 'பகீர்'!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: காலரா நோய் பல ஆண்டுகளாக சரிந்தே வந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதிகரிக்கத்தொடங்கியிருப்பது கவலை அடைய செய்வதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

நடப்பு ஆண்டில் மட்டும் 26 நாடுகளில் காலரா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2017 முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை 20க்கும் குறைவான நாடுகளில் மட்டுமே காலரா நோய் பாதிப்பு இருந்து வந்தது.

இந்த சூழலில் நடப்பு ஆண்டில் காலரா பாதிப்பு அதிகரித்து இருப்பது கவலை அளிப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The World Health Organization (WHO) has said that cholera has been on the decline for several years and is now on the rise again.