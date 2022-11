3..2..1! சீறி பாய தயாராகும் ஆர்டெமிஸ்-1 ராக்கெட்! மீண்டும் மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பும் நாசா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: மனிதர்களை மீண்டும் நிலவுக்கு அழைத்துச் செல்லும் அமெரிக்காவின் ஆர்ட்டெமிஸ்-1 திட்டத்தின் முதல் ராக்கெட் புதன்கிழமை விண்வெளியில் பாய உள்ளது.

அமெரிக்கா தான் முதல்முறையாக மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். 1972இல் அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்கள் நிலவுக்குச் சென்றனர்.

அதன் பின்னர் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதில் உலக நாடுகளின் ஆர்வம் குறைத்தது. ரோவர் உள்ளிட்ட கருவிகளை நிலவுக்கு அனுப்பி, அதன் மூலமே நிலவு குறித்த ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன.

கிளாஷாகும் வந்தே பாரத் ரயில்- சதாப்தி ரயில் நேரங்கள்.. ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை

English summary

US Nasa's Artemis-1 to launch its first rocket to Moon: Nasa is going to test mission to moon Artemis-1.