என்ன "ஜோக்" பண்ணறாரு நினைச்சீங்களா.. அணு ஆயுதம் பக்கம் திரும்பும் புதின்.. பைடன் தரும் வார்னிங்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் போர் பல மாதங்களாகத் தொடரும் நிலையில், அணு ஆயுத போர் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் பைடன் கூறியுள்ள கருத்துகள் முக்கியமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உக்ரைன் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் போரால் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர எடுக்கப்பட்ட முயற்சிக்குப் பலனில்லை.

அமெரிக்கா, இந்தியா என பல்வேறு நாடுகளும் போரை நிறுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய போதிலும், போர் இன்னும் முடிவுக்கு வந்ததாகத் தெரியவில்லை. இந்தச் சூழலில் அணு ஆயுதங்கள் குறித்த தகவல் பகீர் கிளப்பி உள்ளது.

English summary

US President Biden says Putin might use Nuclear Weapons as his army is underperforming: US President Biden about Nuclear Weapons usage on Ukraine.