Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக தேனீக்களுக்கான தடுப்பு மருந்துக்கு அமெரிக்கா அனுமதி அளித்துள்ளது. நிபந்தனை அடிப்படையில் இந்த அனுமதியானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாம் வாழும் இந்த பூமிப்பந்தில் ஏராளமான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. நிலத்திலும் நீரிலும் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் மனித இனத்திற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக உள்ளது.

அதுவும் பூச்சியினங்கள் இந்த உலகம் தளைத்து நிற்க மிகவும் இன்றிமையாததாகும். தாவரங்களில் நடைபெறும் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு இந்த பூச்சியினங்களே உறுதுணையாக இருக்கின்றன.

English summary

The United States has approved a vaccine for bees for the first time in world history. This permission is given on condition basis.