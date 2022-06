அது அப்பா இல்லை.. பாய் பிரெண்ட்! வயசானவங்க கிட்டதான் "அந்த" பிரச்னை இருக்காது! வெட்கப்படும் இளம்பெண்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் 26 வயதான பெண் எப்போதும் அவரை தன்னை விட 26 வயது மூத்த ஒரு பெண்ணின் காதலன், அந்நியர்களால் அவளது அப்பா என்று அடிக்கடி தவறாக நினைக்கப்படுகிறான்.

அமெரிக்காவின் புளோரிடாவைச் சேர்ந்த இளம் பெண் க்ளோ கேன்டர்பரி. 26 வயதாகும் இவர் தனது காதலருடன் எங்கே வெளியே சென்றாலும் ஒரே குழப்பம் தான்!

ஏனென்றால் அவரை விட அவரது காதலருக்கு 26 வயது அதிகம். ஆம், இது தான் அந்த ஜோடிக்கு இருக்கும் பிரச்சினை.

50 வருடம் பின்னோக்கி போன அமெரிக்கா.. இனி பெண்கள் அபார்ஷன் பண்ண முடியாதா? அதிர்ச்சி பின்னணி

English summary

A woman's boyfriend who is 26 years older than her is often mistaken for her dad by strangers: (வயதானவர்கள் உடன் உறவில் இருக்கும் இளம் பெண்) Woman having relation with aged men.