சகல நன்மைகளை அருளும் நவராத்திரி.. விரதம் இருந்து அம்மனை வணங்கினால் என்னென்ன நன்மைகள்?

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: நவராத்திரி பண்டிகை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. பத்து நாட்களும் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் இந்த நாட்களில் தினம் தினம் ஒரு அலங்காரம் செய்து அம்மனை வழிபடுவார்கள். நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதன் நோக்கம் பற்றியும், பத்து நாட்களும் விரதம் இருந்து அம்மனை வணங்கினால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படும் இந்துப் பண்டிகைளில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்டிகை நவராத்திரி பண்டிகையும், அதைத் தொடர்ந்து பத்தாம் நாளில் நடைபெறும் தசரா பண்டிகையும் தான். பெண் தெய்வத்தைப் போற்றி வணங்கும் திருவிழாக்களில் முதலிடம் வகிப்பது இந்த நவராத்திரித் திருவிழா தான். மற்ற திருவிழாக்கள் எல்லாம், ஓரிரு நாட்களில் முடிந்து விடும். ஆனால் நவராத்திரித் திருவிழா மட்டும் தான் ஒன்பது நாட்கள் நடைபெறும் என்பது இதன் சிறப்பாகும். சங்க இலக்கியங்களில் கூட தசரா எனப்படும் விஜய தசமி நாளில் தான் எதிரி நாட்டின் மீது படையெடுத்து வெற்றி வாகை சூடுவார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இவ்விழாவின் தொன்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

நவராத்திரித் திருவிழா நாடு முழுவதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டாலும், அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே பெயரில் கொண்டாடப்படுவது கிடையாது. ஒவ்வொரு இடத்திற்கு ஏற்ப, அந்தந்த இடங்களில் உள்ள கலாச்சார சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாரும், பாரம்பரிய முறைப்படியும் பழங்காலந்தொட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என்பது இத்திருவிழாவின் சிறப்பம்சமாகும். நடப்பு ஆண்டு நவராத்திரித் திருவிழா வரும் செப்டம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி முதல் ஒன்பது நாட்களுக்கு கொண்டாடப்படுகிறது.

Navratri festival is going to be celebrated all over the country. The festival is celebrated for ten days and during these days the goddess is worshiped by making a decoration every day. Let's see about the purpose of celebrating Navratri festival and the benefits of fasting for ten days and worshiping Goddess.