புரட்டாசியில் பிறந்தவங்களா நீங்க? காலரை தூக்கி விடுங்க.. ரொம்ப மூளைக்காரர்..படு புத்திசாலியாம்!

சென்னை: புரட்டாசியில் பிறந்தால் புரட்டி எடுப்பார்கள் என்று பயப்படுவார்கள். மழை மாதம் புரட்டாசி. பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு நோய் தாக்கும் என்பதால்தான் புரட்டாசிமாதம் குழந்தை பிறப்பதை பலரும் விரும்புவதில்லை. புரட்டாசி மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் படு மூளைக்காரர்களாக இருப்பார்களாம். நிறைய விசயங்களை எளிதில் கற்றுக்கொள்வார்கள்.

புரட்டாசி மாதம் புதன் பகவான் தனது ராசியான கன்னி ராசியில் ஆட்சி உச்சம் பெற்று அமரும் மாதம். சூரியன் கன்னி ராசியில் புதனோடு இணைந்து சஞ்சரிக்கிறார். இந்த கூட்டணி உள்ள நேரத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் புத்திசாலித்தனம் கொண்டவர்களாகவும் சாமர்த்தியசாலிகளாகவும் இருப்பார்கள்.

புரட்டாசி மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் கற்பூர புத்திக்காரர்கள் அதே நேரம் பழகுவதற்கு இனிமையானவர்கள். எதையும் சட்டென்று புரிந்து கொள்ளும் கற்பூர புத்தி கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்களாம். இந்த மாதத்தில் பிறந்தவர்களின் குண நலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

Purattasi is called Ancestor month,Children born in Purattasi. Charming and polite, they are easy to be with most of the time. These children are very artistic and love beauty and art of all kinds.