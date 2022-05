சனிபகவான் பேரைக் கேட்டாலே சும்மா அதிருதா... கோபப்பார்வையில் இருந்து தப்பிக்க பத்து வழிகள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனி இருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடத்திற்கு பாதிப்பு அதிகம். சனிபகவானின் பார்வை பலத்தால் ஒருவர் ராஜாவாக உயரும் அந்தஸ்தை பெறுவார். அதே நேரத்தில் தவறு செய்பவர்களை கோபப்பார்வை பார்த்து ஒன்றும் இல்லாத ஆண்டியாக்கி தலையில் தட்டி அமர வைத்து விடுவார். ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, கண்டச்சனியால் அவதிப்படுபவர்களும் சனிபகவானின் பார்வையால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ராசிக்காரர்களும் இந்த பத்து விசயங்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிங்க... சனியின் கோபப்பார்வையில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.

சனிக்கிழமை சிவ ஆலயம் சென்று சனிபகவானை ஸ்பெஷலாக சிலர் வழிபடுவார்கள். அதற்குக் காரணம் சனீஸ்வரன் நமக்கு எந்த தீய பலன்களையும் தந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான்.

சனி பகவானைப் போல கொடுப்பாரும் இல்லை. சனியைப் போல கெடுப்பாரும் இல்லை என்பார்கள். அதாவது சனி பகவான் தான் விரும்பியவருக்கு ஏராளமான நற்பலன்களை வாரி வழங்கக்கூடியவர். ஒவ்வொருவரின் பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவர் சனிபகவான்.

English summary

Sani peyarchi palan and parikaram: (சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் பரிகாரங்கள்) Those who suffer from Ezharai Sani, Ashtama Sani, Kandasani and those who are affected by the vision of Sani must strictly adhere to these ten things ... to escape from the angry gaze of Saturn.