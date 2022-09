தேவையே இல்லை..வீட்டில் இருந்து இந்த பொருட்களை தூக்கி வீசி விடுங்கள்..வறுமையும் ஓடிப்போகும்

Spirtuality

சென்னை: சிலர் பழைய பொருட்களை மூட்டை கட்டி வைத்திருப்பார்கள். சிலரோ யாருக்காவது தானமாக கொடுப்பார்கள். நாம் பழைய பொருட்களை தூக்கி வீசி விடுவதுதான் நம்முடைய வீட்டிற்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது. வறுமைகள் நீங்கவும், பொருளாதார வளம் அதிகரிக்கவும் கடன் பிரச்சினை நீங்கி நிதி நிலைமை சீரடையவும் சில விசயங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். என்ன செய்தால் வறுமை நீங்கி செல்வம் அதிகரிக்கும். பண வருமானம் வரும் என்று பார்க்கலாம்.

சிலருடைய வீட்டில் ஏதாவது நற்காரிய தடைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் சிலருடைய வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் கூடவே செலவு வந்து விடும். என்ன செய்தால் நம்முடைய வீட்டில் விரைய செலவை தடுக்கலாம் என்ன செய்தால் நிதி நெருக்கடி பிரச்சினையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் என்று ஆன்மீக ரீதியாக கூறப்பட்டுள்ளது.

நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக் கூடாத சில பொருட்களை நாம் தெரியாமலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்போம். வீட்டில் உள்ள தேவையற்ற பொருட்கள் எதிர்மறை ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்துவதால் தடைகளை ஏற்படுத்தும் எனவே எந்தெந்த பொருட்களை வீட்டில் வைத்திருக்கக் கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

