திருப்பதி பிரம்மோற்சவம்..மலை எங்கும் கோவிந்தா முழக்கம்..மலையப்ப சுவாமி மீது காசு வீச வேண்டாமே!

சித்தூர்: திருமலையில் பிரம்மோற்சவ விழா களைகட்டியுள்ளது. சின்ன சேஷ வாகனத்தில் இன்று மலையப்பசுவாமி எழுந்தருளினார். பக்தர்கள் எழுப்பிய கோவிந்தா முழக்கம் விண்ணை எட்டியது. வீதியுலா வரும் மலையப்ப சுவாமியின் மீது நாணயங்களை வீசி எறிவதால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தங்க வைர நகைகள் சேதமடைவதாலும், அர்ச்சர்களுக்கும் சிரமம் ஏற்படுவதால் யாரும் காசுகளை வீசி எறியக்கூடாது என்று திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம், திருமலை திருப்பதி வேங்கடாசலபதி கோயிலில் பிரசித்தி பெற்ற பிரம்மோற்சவம் திருவிழா செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியான நேற்று கொடியேற்ற வைபவத்துடன் தொடங்கியது. இவ்விழா வரும் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இத்திருவிழாவைக் கண்டு தரிசிக்க ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதல்நாளான நேற்று இரவு 7 தலைகள் கொண்ட பெரிய சேஷ வாகனத்தில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயார்களுடன் மலையப்ப சுவாமி எழுந்தருளி நான்கு மாட வீதி உலா வந்தார்.

During the Brahmotsavam festival in Tirumala, the Devasthanam Board has warned that no one should throw coins at Malayappa Swami who is passing by on the streets as it may damage the decorated gold and diamond jewelery and cause trouble to the archers as well.