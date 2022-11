விஜயகாந்த் உடலில் அந்த இடத்தில் எலும்பே இல்லை... மகன் கூறிய தகவல்.. ரசிகர்கள் கூறும் ஆறுதல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களால் செல்லமாக கேப்டன் என்று அழைக்கப்படும் விஜயகாந்தை தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு அன்று முதல் இன்று வரை அனைத்து தரப்பட்ட சினிமா ரசிகர்களையும் தன்னுடைய நடிப்பின் மூலமாக கவர்ந்திருக்கிறார்.

நடிகராக மட்டுமல்லாமல் ஒரு தலை சிறந்த அரசியல் தலைவராகவும் விஜயகாந்த் இருந்து வந்துள்ளார். தற்போது அவர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் நடிப்பில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். இந்த நிலையில் அவரை பற்றி அவருடைய மகன் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

