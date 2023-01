திடீர் விபத்தால் ஆபரேஷன் தியேட்டரில் ஆலியா... நெருடலான பதிவு.. இவருக்காக இந்த நிலைமை?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி இனியா சீரியல் கதாநாயகி ஆலியா மானசா சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார் அதில் கால்களில் கட்டு போடப்பட்டிருந்தது.

எதிர்பாராத விதமாக கால்களில் அடிபட்டு பெரிய கட்டுப்போட்ட பட்ட நிலையிலும் இவர் மீண்டும் சீரியலில் நடிப்பதற்கு வந்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் கால் வலியின் காரணமாக அவருக்கு தற்போது ஆபரேஷன் செய்ய இருப்பதாகவும் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு செல்லும் முன்பு உருக்கமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

வருடத்தின் முதல் வாரத்திலே எதிர்நீச்சல் சாதனை.. போட்டி போட்ட"அந்த" சீரியலை பின்னுக்கு தள்ளிட்டாங்களே

English summary

Sun TV Iniya serial heroine Alya Manasa recently released a video in which her legs were bandaged.Unexpectedly, he came back to act in the serial despite being hit on the legs and heavily bandaged.In this situation, due to the pain in his leg, he is now going to undergo an operation and before going to the operation theater, he has released a heartwarming video.