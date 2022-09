ரவீந்தரரை திடீர் திருமண செய்ய காரணம் இதுதான்.. வெளிப்படையாக உண்மையை சொன்ன மகாலட்சுமி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி மற்றும் தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் இருவரும் திடீர் திருமணம் செய்வதற்கு என்ன காரணம் என்பதை வெளிப்படையாக கூறி இருக்கின்றனர்.

சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்திர திருமணத்திற்கு காரணத்தை கேட்ட ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்கி வருகிறார்கள்.

தல தீபாவளி விரைவில் கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஆசைக்காக தான் ரவீந்தர் போட்ட கஷ்டமான கண்டிஷனை கூட மகாலட்சுமி ஏற்றுக்கொண்டு திடீர் திருமணத்தை செய்து கொண்டோம் என்று கூறியுள்ளார்.

திருமணம் முடிந்த அடுத்த நாளே மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பீலிங்கான பதிவு.. சோகத்தில் 90ஸ் கிட்ஸ்

English summary

Mahalakshmi has said that because of the desire to celebrate Thala Diwali soon, she accepted even the difficult condition set by Ravinder and got married suddenly.