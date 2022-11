இனியாவால் கோபத்தில் ராதிகா செய்த செயல்..கத்தியை கையில் எடுத்த கோபி.. என்ன கதையே இப்படி மாறிவிட்டது?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பல எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது. சொந்த அப்பாவையே கொல்ல கோபி துணிந்து விட்டார்.

ஸ்கூலில் அனைவரும் முன்பும் மயூ இனியாவிடம் அக்கா வென்று அழைப்பதால் கோபத்தில் இனியா மயூவை திட்டி அனுப்பி இருக்கிறார். அதனால் காண்டான ராதிகாவால் இனி குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

