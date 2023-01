வெறுப்பேற்றி மாஸ் காட்டிய பாக்கியா.. எழில் செய்த செயல்.. கோபத்தில் கோபி எடுத்த முடிவு!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தன்னை அடிக்கடி நக்கல் செய்யும் கோபி இடம் பாக்கியா ஸ்டைலை காட்டி வெறுப்பேத்த கோபி திகைத்துப் போய் விடுகிறார்.

வீட்டில் இருந்த நேம் போர்டை மாற்றி பாக்கியலட்சுமியின் பெயரை வைத்த எழிலால் கோபி கோபத்தில் இருக்கிறார்.

எழில் செய்த செயலால் கோபி வீட்டிற்கு சென்று பாக்யாவிடம் சண்டை இடுகிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi shows Gopi's style to Gopi, who often imitates him in the serial.Gopi is furious with Ezhil for changing the name board in the house to Baakkiyalakshmi's name.Gopi goes home and has a fight with Baakkiya because of his actions.