திருமண விஷயத்தில் எழிலுக்கு எதிராக பேசிய தாத்தா... கடைசி நேரத்தில் பாக்கியா கொடுத்த பதிலடி

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் அமிர்தாவை காதலிக்கும் விஷயம் அவருடைய தாத்தாவுக்கு தெரிகிறது.

அமிர்தாவுக்கு ஏற்கனவே குழந்தை இருக்கிறது அமிர்தாவுடைய குழந்தைக்கு அப்பா ஆகும் வயது உனக்கு இல்லை. அதனால் அமிர்தாவை மறந்துவிடு என்ற ஏழில் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் அவருடைய தாத்தா.

இந்த நிலையில் முதல் முறையாக எழிலுக்கு ஆதரவாக ஈஸ்வரி மற்றும் ராமமூர்த்தியை பாக்யா எதிர்த்து பேசுகிறார்.

கடைசி நேரத்தில் தயாரிப்பாளரின் சூழ்ச்சி.. வில்லியாகி மிரட்டும் ஈஸ்வரி..எழில் எடுக்கப் போகும் முடிவு?

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 21nd Episode:Baakkiyalakshmi serial, Eghil is in love with Amritha and his grandfather notices it.Amritha already has a child and you are not old enough to be a father to Amrihta's child. So forget Amritha and his grandfather opposes love at seven.Baakkiya speaks against Ishwari and Ramamurthy for the first time in this situation.