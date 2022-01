விஜய்யால் மாஸ்டர் திரைப்படத்திலிருந்து பாதியில் விலகிய பாக்கியலட்சுமி ஹீரோ..விஜயின் அன்பு பெருசுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மாஸ்டர் திரைப்படத்திலிருந்து பாதியில் விலகிய பாக்கியலட்சுமி ஹீரோ அதற்கு காரணம் விஜய்தான் என்று கூறியுள்ளார்.

விஜய் தன் மீது வைத்திருக்கும் அன்பைப் பார்த்து மெய்சிலிர்த்து போய் இருக்கிறாராம்.

பஞ்சாபில் பிரதமர் மோடியின் காரை மறித்தது ஏன்? விவசாய சங்க தலைவர் சுர்ஜித் சிங் பூல் பரபர பேட்டி

English summary

Halfway through the master movie, Pakkiyalakshmi's hero says that Vijay is the reason for it. Vijay is amazed at the love he has for her.