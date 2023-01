கோபிக்கு ராதிகா கொடுத்த பெரிய அதிர்ச்சி... ஈஸ்வரி இடம் பாக்கியா பொய் சொல்லி செய்யும் செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இன்று தான் சமைக்கப் போவதில்லை வெளியே கடையில் சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் நான் பியூட்டி பார்லர் போக போகிறேன் என ராதிகா கோபிக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கிறார்.

முதல் முறையாக பாக்கியாவை ஜெனி பியூட்டி பார்லர் கூட்டி போகிறார்.

பியூட்டி பார்லரில் இருக்கும் ராதிகா தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி உளறி விட்டார்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 10nd Episode: Baakkiyalakshmi serial, Radhika shocks Gopi by saying that she is not going to cook today, eat outside, I am going to beauty parlour.For the first time, Baakkiya is being taken to Genie Beauty Parlor.Radhika, who is in the beauty parlour, talks about her family life.