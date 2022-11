பாக்யாவும், ராதிகாவும் "நடுத்தெருவில்" செய்த செயல்.. இப்படி ஒரு திருப்பத்தை எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் நடிக்கும் பாக்கியா மற்றும் ராதிகாவின் டான்ஸ்சை பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

சீரியலில் இருவரும் வெவ்வேறு துருவங்களாக இருக்கும் நிலையில் சீரியலை தாண்டி இவர்களுடைய டான்ஸ் வீடியோ ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Fans are shocked to see the dance of baakkiiya and Radhika, who are acting in the baakkiyalakshmi serial. While both of them are different poles in the serial, their dance video is being shared more among the fans beyond the serial.