கோபியை அடித்து விரட்டிய ராதிகா.. இவ்வளவு சீக்கிரம் நடந்து விட்டதே.. பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

சென்னை: ராதிகாவை பற்றி தப்பாக பேசிய மூர்த்தியிடம் ராதிகா தான் தன்னுடைய மனைவி என்று கோபி அதிர்ச்சி கொடுத்திருந்தார்.

கோபிக்கு இரண்டாவது திருமணம் முடிந்தது தெரியாமல் இருந்த கண்ணனும் முர்த்தி நேற்றைய எபிசோடில் குழப்பத்தில் இருந்தனர்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் மகா சங்கமத்தில் நடந்த பிரச்சனைகள் காரணமாக கோபியை பாக்கியா அடித்திருக்கிறார்.

வீட்டை விட்டு ஓடி போன பாம்பு.. கண்டுபிடித்து தர கோரி புகார்.. வலைவீசி தேடும் போலீஸ்!

Gopi saying that by Radhika is his wife shocked Murthy . Kannan and Murthy were confused in yesterday's episode as they did not know that Gopi had completed his second marriage. Pandian Store Pakkiya Lakshmi serial Maha Sangam has been hit by Gopi because of the problems.