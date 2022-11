திருமணத்திற்கு பிறகும் அடங்காத வெண்பா செய்த செயல்.. மாட்டிக்காத பாரதி.. இதுதான் எதிர்பார்த்த முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகம் முடிவடைய போகின்றது .இந்த நிலையில் திருமணத்திற்கு பிறகும் மீண்டும் வெண்பாவின் புது பிளானுக்கு பாரதி சிறப்பான பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

குடும்பத்தினர் அனைவரும் வெறுத்து ஒதுக்கி விட்டனர் என்ற வேதனையில் இருக்கும் பாரதி கடைசி நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுத்திருக்கிறார்.

ரோஹித்தோடு திருமணம் நடைபெற்றாலும் மீண்டும் பாரதியோடு சேர வேண்டும் என்பதற்காக வெண்பா போட்ட புது நாடகம் ப்ளாஷ் ஆகிவிட்டது.

குடும்பத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட பாரதி எடுத்த முடிவு.. அடங்காமல் வெண்பா போடும் நாடகம்..இதை எதிர்பார்க்கலையே

English summary

Bharathikannamma Serial Latest Episode Nov 7nd 2022 ( பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் நவம்பர் 7ஆம் தேதி எபிசோட் ):The first part of Bharthi Kannamma serial is about to end. Even after marriage, Bharthi has given a great response to Venba's new plan. Bharthi, who is in the agony of being rejected by her family, has taken the right decision at the last moment. Venba's new drama to get back with Bharthi despite her marriage with Rohit has flashed. .