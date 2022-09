இழந்த இமேஜை மீட்க இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க போகிறாரா அஸ்வின்..!! ரசிகர்களின் அட்வைஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:இழந்த புகழையும் பெயரையும் மீட்க பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அஸ்வின் கலந்து கொள்ளப் போவதாக ஒரு சில நாட்களாக இணையத்தில் ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது.

இதைப் பார்த்த பல அஸ்வின் அபிமானிகள் அஸ்வின் மிகப்பெரிய ரிஸ்க் எடுப்பதாகவும், ஆனால் அதையும் தாண்டி பிக் பாஸ் போட்டியில் அஸ்வின் களமிறங்கினால் நிச்சயம் அவருக்கு சப்போர்ட் செய்வோம் என்று சபதம் எடுத்து வருகின்றனர்.

கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் மகிழ்ச்சியில் அஸ்வின்.. இவ்வளவு கோபமா..?? எத்தனை பேர் மாட்டிக்க போறாங்களோ..!!

English summary

Ever since the announcement of Bigg Boss season 6, there have been some news about the contestants who will be participating in it. Now there is a news that Ashwin is also going to participate in Bigg Boss season 6.