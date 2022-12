இன்று வறுபட போவது உறுதி.. கமல் பேசும் போது அதை மட்டும் கவனிச்சிங்களா? மாஸான பர்பாமன்ஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நடைபெற்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்ல 69 ஆவது நாளில் முதல் பிரமோவில் கமல் வந்துவிட்டார்.

இந்த வாரம் நடைபெற்ற சூழ்ச்சி நேர்மையை கையில் எடுத்து பஞ்சாயத்தை தொடங்க இருக்கிறார்.

இன்றைய பிரமோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் இன்று அப்படியே குறும்படத்தையும் போட்டு விட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று பலர் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிய போகிறதா? போட்டியாளர்களின் ரகசியமான பேச்சு! வெளிச்சத்துக்கு வந்த உண்மை!?

