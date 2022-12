முதல் முறையாக சீரியலில் இருந்து விலகுவதற்கு விளக்கம் கொடுத்த திவ்யா.. "ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கிறாங்க"

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லமா சீரியலில் மேகா கேரக்டரில் நடித்து வந்த திவ்யா கணேஷ் அந்த சீரியல் இருந்து தான் விலகியதற்கான காரணத்தை பற்றி முதல் முறையாக பேசி இருக்கிறார்.

ரொம்பவே ஆசைப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்ட கதாபாத்திரத்தை நான் என்னுடைய சொந்த காரணத்தால் விட்டு விலகவில்லை என்று அங்கே நடப்பது பற்றி என்று அவர் லைவில் பேசியிருக்கிறார்.

English summary

For the first time, Divya Ganesh, who was playing the character of Mega in the Chellama serial being aired on Vijay TV, has spoken about the reason for her departure from the serial.He has spoken live that I did not leave the role that I had so eagerly accepted because of my own reasons.