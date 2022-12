எதிர்நீச்சல்: வெளிவந்த ஈஸ்வரியின் கடந்த கால வாழ்க்கை ரகசியம்.. குணசேகரன் எடுக்கும் முடிவு இதுதான்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஈஸ்வரி முதல் முறையாக தன்னுடைய தன்னுடைய வீட்டில் குரலை உயர்த்தி பேசியிருக்கிறார்.

ஈஸ்வரி எதனால் குணசேகரனை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்பதை குறித்து ஜனனிடம் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் அமைதியாகவே இருந்து வந்த ஈஸ்வரிக்குள் இருக்கும் திறமையை பார்த்து அவருடைய மகன் மன மாற்றம் அடைந்து இருக்கிறார்

ஈஸ்வரியின் திடீர் மாற்றத்தை பார்த்து குடும்பத்தினர் அனைவரும் வியந்து போய் இருக்கும் நிலையில் மாதிரையின் கேள்விக்கு இன்று சரியான பதிலை கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Ethirneechal: Ishwari has raised her voice in her home for the first time in the Ethirneechal serial being aired on Sun TV.Ishwari has opened up to Janan about why she married Gunasekaran.His son has a change of heart after seeing the talent in Iswari, who has been quiet till now.Today the correct answer to Mathirai's question while the whole family is shocked to see Ishwari's sudden change