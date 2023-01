எதிர்நீச்சல்: ஜனனியின் ஆசையை நிறைவேற்ற முடிவு எடுக்கும் மற்ற மருமகள்கள்.. குணசேகரனுக்கு விழும் அடி!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனி அப்பத்தாவின் ஊருக்கு செல்வதற்காக முடிவெடுத்து இருக்கிறார்.

தன்னுடைய ஆசைக்காக ஈஸ்வரி, ரேணுகா, நந்தினி மூவரும் தன்னோடு வரவேண்டும் என்று ஜனனி வேண்டுகோள் வைத்து இருக்கிறார்.

குணசேகரனின் எதிர்ப்பையும் மீறி மற்ற மூன்று மருமகள்களும் ஜனனியோடு செல்ல இருக்கின்றனர்.

English summary

Ethirneechal: Janani decides to go to Appatta's village in the Ethirneechal serial.Janani requests Ishwari, Renuka and Nandini to come with her for her wish.Despite Gunasekaran's objections, the other three daughters-in-law go with Janani.