"அப்பா இறந்த நேரத்தில் கூட” மனம் திறந்த எதிர்நீச்சல் குணசேகரன்... இவருக்குள் இப்படி ஒரு கேரக்டரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் அனைவரையும் மிரட்டும் வில்லனாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் மாரிமுத்து அந்த சீரியலில் தனக்கு காரியமாக வேண்டும் என்றால் அழுது நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கேரக்டர் என்ன என்பதை பற்றி முதன்முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

நிஜ வாழ்க்கைக்கு சீரியலுக்கும் அதிகமாக வித்தியாசம் இருப்பதாகவும் தற்போது இந்த சீரியலை பார்த்துவிட்டு நேரில் கூட பலர் தன்னை திட்டுகிறார்கள் என்று பல உண்மைகளை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Marimuthu, who is acting as a villain who threatens everyone in the Ethirneechal serial, is crying and acting if he wants to do something in that serial. But for the first time, he has opened up about his character in real life.He has shared many facts that real life is very different from the serial and now many people are scolding him even in person after watching this serial.