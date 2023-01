கயல் சீரியலை முந்திய எதிர்நீச்சல் சீரியல்.. இதுதான் காரணமா..? ரசிகர்கள் கேட்கும் அந்த ஒரு கேள்வி!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியல் தான் டிஆர்பியில் முதல் இடத்தில் இருந்து வருகிறது.

சமீபத்தில் ஒளிபரப்பாக தொடங்கிய எதிர்நீச்சல் சீரியல் ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று தற்போது டிஆர்பியில் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது.

கயல் சீரியலில் பிரமோவில் ரசிகர்கள் அதிகமாக எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ப்ரோமோ எப்போது என்று தான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

எதிர்நீச்சல்: ஜனனியின் ஆசையை நிறைவேற்ற முடிவு எடுக்கும் மற்ற மருமகள்கள்.. குணசேகரனுக்கு விழும் அடி!

English summary

Kayal serial aired on Sun TV is at the top position in TRP. The recently telecasted anti-swimming serial has received good response among the fans and is currently progressing in the TRP.Promo in Kayal serial is more fans are asking when is the promo in Ethineechal serial.