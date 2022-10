"மறைந்த அம்மாவே மீண்டும் வரப்போகிறார்”அப்பாவாகப் போகும் அஜய் கிருஷ்ணா..குவியும் இரண்டு வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான அஜய் கிருஷ்ணா விரைவில் அப்பாவாக போகும் மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சமீபத்தில் தான் அஜய் கிருஷ்ணாவிற்கு ஜெசி என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.

அஜய் கிருஷ்ணாவின் அம்மா ஏற்கனவே மறைந்து விட்டார் அவர் மீண்டும் வந்து பிறக்கப் போகிறார் என்று ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

கணவரின் பிறந்த நாளில் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை பகிர்ந்த அஜய் கிருஷ்ணா மனைவி.. அட இத்தனை மாதமா?

Ajay Krishna, who became famous through the show Super Singer, has shared the joy of becoming a father soon with his fans.Recently, Ajay Krishna got married to Jessie.Ajay Krishna's mother is already gone and fans are congratulating her that she is going to be born again.