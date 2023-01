பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனி நடக்கப் போவது இதுதான்...அடுத்தபஞ்சாயத்து பெரிய சம்பவமாக இருக்கப் போகுது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனி அடுத்த பிரச்சனை என்ன என்பது பற்றி அந்த சீரியலின் ஜெனி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே எழில் மற்றும் அமிர்தா திருமண விஷயம் இனி பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் நிலையில் வீட்டுக்கு உள்ளேயும் புது பிரச்சனை ஏற்பட போகிறதாம்.

சமீபத்தில் தான் ஜெனிக்கு வளைகாப்பு பங்க்ஷன் நடத்தி இருந்தனர். இனி குழந்தை பிறந்ததும் நடக்கப்போகும் பிரச்சினையை பற்றி அவர் கூறியிருக்கிறார்.

கோபிக்கு ராதிகா கொடுத்த பெரிய அதிர்ச்சி... ஈஸ்வரி இடம் பாக்கியா பொய் சொல்லி செய்யும் செயல்

English summary

The genie of the serial has informed about the next problem in Baakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV.Ezhil and Amrita's marriage is already causing problems, new problems are going to arise inside the house.Jeni had a baby shower recently. He has told about the problem that will happen after the birth of the child.