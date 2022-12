கார்த்திகை தீபம் சீரியலில் நடிக்கும் தீபாவின் மறுபக்கம்."அந்த பிரபலத்தால்” தான் வாய்ப்பு கிடைத்ததாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கார்த்திகை தீபம் சீரியலில் தீபா கேரக்டரில் நடிக்கும் நடிகையின் நிஜப் பெயர் அர்திகா, இந்த சீரியலில் நடிப்பதற்கு காரணம் சின்னத்திரை நடிகை தானாம்.

சீரியலில் கருப்பான நடிகையாக நடிக்கும் அர்திகா நிஜ வாழ்க்கையில் ஒருவர் நல்ல கலராக ஒரு நடிகையாக தான் இருந்து வருகிறாராம். ஆனால் இந்த சீரியலின் மூலமாக கருப்பாக இருக்கும் நபர்களுக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வளவு அவமானங்கள் நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டதாக கூறி இருக்கிறார்.

English summary

The real name of the actress who plays the character of Deepa in the serial Karthikai Deepam telecasting on Zee Tamil is Arthika, the reason for acting in this serial is the small screen actress.Arthika, who plays a dark-skinned actress in the serial, has been a fair-skinned actress in real life. But through this series, he said that he understood how many insults happen in life to people who are black.