மீண்டும் சின்னத்திரைக்கு வந்த கார்த்திக் ராஜ்.. இந்த முறை சீரியலில் இல்லையாம்.. என்ட்ரி வெறித்தனம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செம்பருத்தி சீரியல் கதாநாயகனாக நடித்த கார்த்திக் ராஜ் மீண்டும் ஜீ தமிழில் அறிமுகமாக இருக்கிறார்.

ஆதி கேரக்டரில் நடித்த கார்த்திக் தற்போது ஜீ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்.

திரைப்பட நடிகராக மாறி இருக்கும் கார்த்திக் மீண்டும் சின்னத்திரைக்கு வந்தாலும் அவருடைய ரசிகர்கள் வரவேற்பைதான் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

சீரியலில் மீண்டும் களமிறங்கும் “செம்பருத்தி” கார்த்திக்..!!ஆனால் கண்டிஷன் தான் பெருசாம்..!!

English summary

Karthik Raj who played the protagonist of Sembaruthi serial is making his debut again in Zee Tamil.Karthik, who played the character of Aathi, is currently participating in the Zee Tamil show.Even though Karthik, who is a film actor, is back on the small screen, his fans are giving him a warm welcome.