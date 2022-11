ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்த கயல் சீரியல் நடிகை.. குழந்தை பிறந்த சிறிது நேரத்திற்குள் இப்படி ஒரு பதிவா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கயல் சீரியலில் கதாநாயகி கயலின் தங்கை கேரக்டரில் நடிக்கும் அபிநவ்யாவிற்கு இன்று ஆண் குழந்தை பிறந்து இருக்கிறது.

அபிநவ்யாவின் கணவரும் சீரியல் நடிகர் தான். அவர் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஈரமான ரோஜாவே சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.

"பாச தொந்தரவுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி" ராபர்ட் மாஸ்டரை முகத்துக்கு நேராகவே வார்னிங் செய்த ரட்சிதா

English summary

Abinavya, who plays the younger sister of heroine Kayal in the serial Kayal, has given birth to a baby boy today.Abinavya's husband is also a serial actor. She is acting in Vijay TV's Eramana Rojave serial.