அழகில் போட்டிபோடும் அம்மா, மகள்...போட்டோவை வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொகுப்பாளர் அர்ச்சனா தன்னுடைய மகளுடன் எடுத்த போட்டோவை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அழகில் ஒருவருக்கு ஒருவர் சளைத்தவரல்ல என்று அர்ச்சனாவும் அவருடைய மகளும் போட்டி போட்டு வருகிறார்கள்.

இவர்களுடைய க்யூட்டான போட்டோவிருக்கு ரசிகர்கள் கமெண்ட்களை குவித்து வருகின்றனர்.

Host Archana and her daughter in a traditional dress have gone Photos viral on Instagram. Fans have been sharing these photos a lot.