என்னது சுனிதாவுமா??பரபரக்கும் பிக்பாஸ் களம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் 5 வது சீசனில் கலந்து கொள்ளும் கண்டஸ்டன்கள் ஒவ்வொருவரின் பெயர்களும் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த நிகழ்ச்சியில் சுனிதாவும் கலந்து கலந்து கொள்ளப் போகிறார் என்ற செய்தி வைரலாக பரவி வருகிறது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே இந்த நிகழ்ச்சி இப்படித்தான் இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் முடிவு பண்ணி விட்டார்கள் போல, சுனிதாவின் பெயரைச் சொன்னதுமே அப்போ களை கட்டி விடும் என்று ஆர்ப்பரிக்க தொடங்கிவிட்டனர்.

இவர் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியிலே அனைவரையும் பாடாய் படுத்திவிட்டார். இப்போ பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் என்ன பண்ண போகிறாரோ என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

After cook with Comali, Sunita will be back on Vijay TV in bigg boss 5. His fans are congratulating him on hearing the news.