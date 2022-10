அட பாண்டியன் ஸ்டோர் கதிருக்குள் இப்படி ஒரு திறமையா..!? அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு ரெடி போல..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் மூலமாக பலருக்கும் பரிட்சயமான குமரன் வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

சீரியலில் கதிர் கேரக்டரில் அதிகமாக பேசாத குமரனா? இவ்வளவு அழகாக பாடுகிறார் என்று ரசிகர்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

டான்ஸ் மட்டும் தான் குமரனுக்கு ஆட தெரியும் என்று நினைத்திருந்த ரசிகர்கள் தற்போது அவருடைய பாடலை கேட்டு ஹார்ட்டின்களை பறக்க விடுகிறார்கள்.

கல்வி தொலைக்காட்சி சிஇஓ பணிக்கு தகுதியான நபர் தேர்வு செய்யப்படுவார்.. அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி

English summary

Actor Kumaran Thangarajan has shared his song "Ekuron Parkai Bani Ena Urukinanam" sung by him on his Instagram page. After seeing this, the fans, especially the female fans, are showering praises in the comments.