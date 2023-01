பத்தினியா இருந்தா? எதிர்நீச்சல் சீரியலால் ஏற்பட்ட ட்விஸ்ட் பற்றி மனம் திறந்த பிரியதர்ஷினி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றி சீரியலில் ரேணுகாவாக நடிக்கும் பிரியதர்ஷினி பேசியிருக்கிறார்.

ஆண் அடிமைத்தனத்தை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரும் ஒரு சீரியல் ஆக எதிர்நீச்சல் சீரியல் இருந்து வருவதாக ரசிகர்கள் பலர் பாராட்டி வருகின்றனர்.

தற்போதைய சூழ்நிலையிலும் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பல அடக்குமுறைகள் இருப்பதைப் பற்றி பிரியதர்ஷினி பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Ethirneechal serial: Priyadarshini, who plays the role of Renuka in the serial, has spoken about the events that happened in the Ethirneechal serial being aired on Sun TV. A lot of fans have been appreciating that the serial against Ethirneechal is a serial that brings male slavery to light.Priyadarshini spoke about the existence of many oppressions against women in the society even in the current situation.