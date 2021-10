சுனாமி வருவதற்கு முன்னாடியே கனவில் பார்த்த பிரியங்கா...வேற லெவல் பிரியங்காவின் திறமை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அட என்னங்க சொல்றீங்க என்று இப்போ பிரியங்காவின் கதையை கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

பிரியங்காவுக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கிறது என்பது ரசிகர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்படி ஒரு திறமை இருக்கிறதா என்று வாயை பிளந்து வருகின்றனர்.

எதிர்காலத்தில் நடப்பதை முன் கூட்டியே கனவில் தெரிந்து இருக்கிறாராம் பிரியங்கா. அது தான் தற்போது ரசிகர்களுக்கு செம ஷாக் கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

Priyanka, who has already finished telling the story while the storytelling competition is going on on Talk Bigg Boss, has now shocked fans by telling a new story in yesterday's episode. Though many people doubt whether this is true, her talent is different and her fans are giving her an wishing.