பிக் பாஸுக்காக பணம் கொடுத்து ப்ரோமோஷன்!? எதார்த்தமாக உண்மையை உளறிய ராம்..இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ராம் அந்த நிகழ்ச்சியில் தான் தொடர்வதற்கு பணம் கொடுத்து தான் உள்ளே இருந்தேனா? என்ற கேள்விக்கு முதல் முறையாக பதில் அளித்திருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்து பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களும் ரசிகர்களும் ராம் குறித்து சொல்லப்பட்ட பல கருத்துகளுக்கு ராம் பதில் கூறியிருக்கிறார்.

Did Ram, who walked out of Bigg Boss Tamil season 6, pay money to continue in the show? He has answered the question for the first time.From the beginning, Ram has responded to many comments made about Ram by Bigg Boss contestants and fans alike.