திருமணத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சீரியலுக்கு வரும் ரித்திகா.. ஆனால் அந்த இடம் எதிர்பார்க்காதது.. செம ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த ரித்திகா மீண்டும் அவர் நடித்து வந்த பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் நடிக்க வருகிறார்.

ரித்திகா கூறிய செய்தியை கேட்டு ரசிகர்கள் வாழ்த்து கூறி வரவேற்கின்றனர்.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ஊரை விட்டு கிளம்பி போன ரித்திகா இப்போது கிராமத்தில் புது கதையோடு வர இருக்கிறார்.

English summary

Ritika, who got married recently, is coming back to act in the serial Baakkiyalakshmi.Fans congratulate and greet Ritika after hearing the news.Ritika, who left the village in Baakkiyalakshmi serial, is now coming to the village with a new story.