கரு விழி பார்வையால் சுண்டியிழுக்கும் ரோஷினி...தத்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கூந்தல் காற்றில் பறக்க கலக்கலான பார்வையால் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து இழுத்து இருக்கும் ரோஷ்னி ஹரிப்ரியனை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் மனதும் பறக்கிறதாம்.

கருமேகம் சூழ்ந்து இருக்கும் நிலாவைப் போல பிரகாசமான தன்னுடைய முக அழகை காட்டி ரசிகர்களை சுண்டி இழுத்து விட்டார்.

ஏக்கமான பார்வையை காட்டி ரசிகர்களை ஏக்கம் அடைய வைத்திருக்கும் கண்ணம்மாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் கலாய்ப்பதற்காக ஓடோடி வருகின்றனர்.

புடவையை காற்றில் பறக்கவிட்ட ரோஷ்னி ஹரிப்ரியன்.. பார்த்ததும் பதறிப் போன ரசிகர்கள்!

English summary

Roshni Haripriyan, who is playing the female lead of The Bharathi kannamma Serial, which is being telecast on Vijay TV, has been active not only in serial but also on social media. The photos he posted on Instagram are going viral. Comments and likes are on the rise for his latest photo.