கணவரின் பிறந்த நாளில் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை பகிர்ந்த அஜய் கிருஷ்ணா மனைவி.. அட இத்தனை மாதமா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பாட்டு பாடி ரசிகர்களின் மத்தியில் பிரபலமான அஜய் கிருஷ்ணாவின் மனைவி தற்போது மகிழ்ச்சியான செய்தியை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்துள்ளார்.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு தான் இவர்களுடைய காதல் திருமணம் வெகு விமர்சனமாக நடந்தது .இந்த நிலையில் தற்போது இவர்கள் விரைவில் அம்மா அப்பா ஆகப் போகும் செய்தியை கூறி இருக்கின்றனர்.

அஜய் கிருஷ்ணாவின் பிறந்தநாளுக்கு பரிசாக அவருடைய மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை கூறி ரசிகர்களிடம் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறார்கள்.

மிஸ்டர் அண்ட் மிஸஸ் சின்னத்திரை..அஜய் கிருஷ்ணா ஜெஸி ஜோடி விலகியது ஏன் தெரியுமா?

English summary

