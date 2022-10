பிக் பாஸில் இருக்கும் ரட்சிதாவிற்காக அவருடைய கணவர் செய்த செயல்.. அப்போ எல்லாமே பொய் தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு விவாகரத்து செய்தது விட்டதாக பரபரப்பாக பரவி வந்த வதந்திக்கு தற்போது சின்னத்திரை நடிகை ரட்சிதாவின் கணவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் ரட்சிதாவிற்கு அவருடைய கணவர் கூறிய வாழ்த்து செய்தி சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Rachitha mahalakshmi :She husband has now put an end to the rumor that they had divorced a few months ago on social media.Her husband's congratulatory message to Rachitha, who is participating in the Bigg Boss show aired on Vijay TV, has created a stir on social media.